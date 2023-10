PÄEVA PILT ⟩ Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ette heisati Iisraeli lipp

"Lähis-Ida ajalugu on keeruline, täis vastuolusid ja erinevaid halle varjundeid. Aga tänaseks on Iisraelis mõne päevaga hukkunud mõlemalt poolt sadu inimesi ja palju on ka pantvange. Terrorismile ei ole mingisugust õigustust. Õpetades ja õppides mitmekultuurilises keeleruumis Ida-Virumaal, oleme tundliku närviga rahvusküsimustes, ent igati humaanne ja kodanikuteadlik Ida-Virumaa koolipere, kes mõistab hukka Hamasi vägivalla ja kuriteod ning on solidaarne Iisraeli rahvaga, kes kaitseb oma riiki ja rahvast kurjuse ja hävingu eest," ütles direktor Hendrik Agur.