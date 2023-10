Kui teisipäeval toimunud koosolekul küsiti, kas tuleks renoveerida vana koolimaja, tõusis kätemeri. Direktor Signe Ilmjärv (esireas) kätt ei tõstnud, selgitades, et uus maja ei tähenda tingimata seda, et see tuleb kusagile mujale. Uus maja võib kerkida ka praeguse asemele. "Minu arvates oleks see kõige parem variant."

Foto: Matti Kamara (Pohjarannik)