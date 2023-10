Afanasjev kirjutas, et Narva haridustöötajate liit on küsimusega tegelnud juba käesoleva aasta algusest ning toona opositsioonis olnud jõud toetasid seda ettepanekut. "Täna on võimul eilne opositsioon. On soov, et teie sõnad oleksid tegelike tegudega kooskõlas. Haridustöötajate liit loodab teie toetusele ja palub leida võimalus suurendada selle kategooria töötajate palka," seisab Afanasjevi kirjas.