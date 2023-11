Narvas kerkis tänavu kaks jõulupuud

21. novembril kerkis 15 meetri kõrgune kuusk tavapärasesse kohta linnavalitsuse hoonete ja piiripunkti lähedale Peetri platsi parklasse, järgmisel päeval püstitati 8meetrine kuusk raekojaplatsile. Puud toodi kohale Viivikonnast ning läksid koos hilisema äraveoga Narvale maksma 28 800 eurot.

Narva sajanditepikkuses ajaloos puuduvad tõendid selle kohta, et raekojaplatsile varem jõulupuud oleks püstitatud, sestap on alust arvata, et tänavu novembris tehti seda esimest korda.

"Selle kohta, et Narva raekojaplatsi varem jõulupuu oleks ehtinud, pole leitud tõendeid, fotosid ega artikleid. Seega võib oletada, et tegu on esimese korraga," kinnitas ka kohalik kodu-uurija ja giid Aleksandr Openko.

Narva raekoda ja raekojaplats läbisid hiljuti põhjaliku uuenduskuuri, mis kestis kaks aastat ja lõppes tänavu kevadel. Nüüd on see koht Vana-Narva südames taas saamas linnaelu keskuseks, millest annab muu hulgas tunnistust sinna jõulupuu püstitamine.

Detsembris avatakse Narva raekojaplatsil jõuluküla. Esimene advendiküünal süüdatakse 3. detsembril ja vana aasta saadetakse 31. detsembri hilisööl ära nagu ikka Peetri platsil. Neid rahvarohkeid üritusi linnavõimud raekojaplatsile üle viia ei plaaninudki.

"Peetri plats on traditsiooniline aastavahetuse pidustuste koht, sinna mahub palju rohkem inimesi," sõnas Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja asetäitja Dmitri Vergun. "Tähtis on seegi, et erinevalt vanalinnast pole Peetri platsi lähedal elumaju, mille elanikke võiks vali muusika öösel häirida," lisas ta.