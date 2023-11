Narva pani oksjonile nelja linnapea kasutuses olnud ametiauto

Oksjonile pandud nelikveoline automaatkäigukastiga hallikasroheline sedaan osteti 2016. aastal Narva toonasele linnapeale Tarmo Tammistele, keda vedas enamasti autojuht, ent vahel istus ta rooli ka ise. Hiljem on sellesama Škodaga eri aastatel sõitnud linnapead Aleksei Jevgrafov, Katri Raik ja Ants Liimets.

2022. aasta oktoobris sattus linnapea auto ka suhteliselt väikeste kahjustustega liiklusõnnetusse, ent Narva linnajuht selles õnnetuses süüdi ei olnud.

Praegune linnapea Jaan Toots saabus Narva omaenda uhke Mercedesega, tööasjus liigub ta aga ringi linnavalitsusele kuuluva tagasihoidliku Renault'ga. Viimase, 2023. aasta aprillis esitatud majanduslike huvide deklaratsiooni kohaselt kuulub poliitikust ja ettevõtjast linnapeale neli 2001.-2016. aasta Mercedes-Benzi sedaani.

Praegu valmistub Tootsi juhitav linnavalitsus uut autot ostma ning vana diiselauto Škoda Superb, mille odomeetri näit on ligikaudu 190 000 kilomeetrit, on pandud veebioksjonile. Auto hetkehind on 14 000 eurot ning oksjon lõpeb 14. detsembril.

"See linnapea vana auto, mida me praegu müüme, vajab remonti, ent ma tean, et sellise läbisõidu korral on remonti vaja pidevalt. Müüme selle ära ja liisime teise, mul ükskõik, millise," ütles linnapea Jaan Toots novembri alguses Põhjarannikule antud intervjuus.

Tootsi eelkäija Katri Raik kritiseeris omal ajal uue linnavõimu plaani hakata ametiautot välja vahetama, samal ajal kui linnaeelarves raha napib. "Kõik suurlinnad on loobunud nii suurest hulgast ametiautodest nagu meil, sest see on kallis ja selle pealt saaks raha kokku hoida." Raik plaanis linnapea ametis olles jätta linnavalitsusse alles vähem autojuhte ja autosid ning linnapea ametiautot uuega asendada ei kavatsenud ta kindlasti.