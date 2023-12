VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Jõhvi tähistas esimest adventi tule jagamise ja kallistustantsuga

Jõhvi vallavanema Maris Toomeli sõnul on tal hea meel kohtuda vallarahva aasta kõige ilusamal ajal teist aastat järjest Jõhvi kontserdimaja kõrval muusikaväljakul, et üheskoos tähistada esimest adventi. "Ma soovin, et näeksime enda kõrval rohkem ilu ja headust," ütles ta.

Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur märksi, et täna on päev, mil jagada üksteisele valgust ja soojust. "Praegu on jõuludeks ettevalmistumise aeg. Et see ei jookseks tühja, siis kanname endas rohkem headust, armastust ja hoolivust üksteise vastu. See kõik on meie jaoks kõige olulisem," ütles ta.