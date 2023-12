Kaldur tuli siia teenima aastal 1980, nii et ta on Jõhvi koguduse eesotsas olnud 43 aastat. Samal ajal on ta teeninud kogudusi näiteks Iisakus, Narva-Jõesuus, Pühajõel, aga ka Peterburis. Ta on kahel korral olnud ka Viru praostkonna praost. "Aga seda kõike ma ei tähtsustaks. Peamine on olnud ikkagi Jõhvi kogudus. Tal on olnud küll paremaid, küll halvemaid aegu, kuid kahtlust pole, et Jõhvi kogudus on piisavalt suur, et ta saab iseseisva kogudusena olla," sõnas Kaldur.