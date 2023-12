Uued seiklused annavad põhjuse ikka ja jälle Ida-Virumaale tagasi tulla

Kärt: Anneli on juhtgrupis ja mina turunduses. Hea on koosolekutel kohal käia, et teaksid, mis toimub. Need on kord kuus.

Anneli: Koosolekul osalemine on ka endale hea: saad häid ideid, tead, mida ja kuidas teised siin piirkonnas teevad. Sealt hakkab vahel mõni koostöö arenema. Seda ei tasu üldse peljata, et koosolekutel osalemine on tüütu kohustus. Pigem vastupidi, see on äge ja mõnus kokkusaamise koht, kus saab vahetut infot.

Kärt: Klastris on koos sädeinimesed, kes inspireerivad ja kellega koos olles tuleb töötahe peale. Tegelikult me peaksime panustama oma turundusse nii või teisiti, ka siis, kui me omaette toimetaksime. Samas klastris tehakse nii palju tööd sinu eest ära! Kui on mingi kampaania, siis profid kujundavad ja sina ainult näita näpuga, milline variant sulle meeldib.

Toila SPA hotelli müügijuht Kärt Purga ja müügiosakonna juhataja Anneli Põdra. Foto: Matti Kämärä (Põhjarannik)

Ütlesite, et vahel hakkab koostöö arenema.

Anneli: Kui näiteks ravipaketiga tulija küsib, mida piirkonnas veel teha võiks, siis me oskame oma klientidele soovitada kohti, kuhu minna, mida ümbruskonnas teha ja näha. Suvel näiteks jagasime oma klientidele infot meresõitudest Tütarsaare Ainoga ja see toimis. Või virtuaaltuuri kohta Oru pargis. BlueRay, kes pargis toimetab, teab omakorda, mida meie gruppidele pakume. Vastastikune info liikumine on hästi oluline.