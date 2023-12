Inimese kadumine ja salapärane surm Aidu karjääris osutus joomatüli tagajärjeks

Tänavu 19. juulil kadus jäljetult Andrus Saaremägi (51) ning lähedased teavitasid sellest politseid. Kaks päeva hiljem leiti tema põlenud auto Lüganuse metsast. See andis politseile alust arvata, et mehe elu võib olla ohus, ning 22. juulil pöördus politsei avalikkuse poole, et teha kindlaks, kas keegi teab Saaremäe asukohta. Samas kontrolliti tema viimast viibimispaika ning trepikojast leiti vere- ja lohistamisjälgi.