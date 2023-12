SOS-lasteküla Narva-Jõesuu hooned, mis kuuluvad kohalikule omavalitsusele, on sedavõrd amortiseerunud, et majades tegevuse jätkamine ei ole enam turvaline, tõdes SOS-lasteküla tegevjuht Margus Oro. Mitu aastat kestnud läbirääkimised selle üle, et majad korda teha, on tema sõnul tupikusse jõudnud.