Eneli Jefimova valiti Eesti aasta naissportlaseks

AASTA KOLLEKTSIONÄÄR − Eneli Jefimova

Sillamäe neiu Eneli Jefimova viimaste aastate edulugu on olnud selles mõttes hirmutav, et medalite võitmisest ja uute rekordite püstitamisest on saanud justkui harjumuspärane rutiin. Õnneks oskab ta ise neist edusammudest rõõmu tunda ning teab samas paremini kui keegi teine, millist pingutust ja pühendumust selleni jõudmine on nõudnud. Seda kõike veel gümnaasiumi 11. klassis õppimise kõrvalt.