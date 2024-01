"Olukorras, kus abilinnapea ei ole veel ühte kuudki ametis olnud ja linna hariduses on vaja lahendada väga palju olulisi ja ajakriitilisi ülesandeid, on mõistetamatu ja arusaamatu, et abilinnapea soovib töötada kodukontoris. Palun linnapeal selgitada, kas praeguses pingelises ja keerulises olukorras on otstarbekas lubada abilinnapeal töötada viis tööpäeva kodukontoris," küsis ta.