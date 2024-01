Narvas haiglas on sündide arv vähenenud, Ida-Viru keskhaiglas kasvanud

Möödunud aastal oli Narva linnahaiglas 250 sündi ning ilmavalgust nägi 251 last − ühel juhul oli tegemist kaksikutega. Võrdluseks: Narva elanikkonna registreerimise büroo andmetel sündis 2020. aastal piirilinnas 363 last, 2021. aastal 330 ja 2022. aastal 275 last.