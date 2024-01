Narva-Jõesuu uus muul valmib lähema kolme aasta jooksul

Narva jõe suudmes paiknev muul peab valmis saama 2026. aasta lõpuks − see on eeltingimus, et selle Narva-Jõesuu jaoks väga tähtsa projekti elluviimiseks korralik rahasumma eraldataks. Ilma muulita jääb piirijõe suue üha madalamaks, hakates Venemaa kaldalt lähtuvate ohtude valguses ohustama kogu Eesti julgeolekut.