Kohtla-Järve finantsjuhiks saab 24aastane Aivar Kamal

Kamal on Tallinna ülikoolis lõpetanud kiitusega rahvusvahelise ärijuhtimise eriala. Ta on olnud aktiivne tegutseja Eesti noorteühenduste liidus välissuhete sekretärina, noorte osalusakadeemia projektijuhina. Praegu töötab ta viimaseid päevi finantsanalüütikuna põhiliselt energiaauditeid tegevas konsultatsioonifirmas Energex. Ta on jaganud Youtube'is isikliku kogemuse põhjal ka kasulikke nippe investeerimisega alustamiseks.