Slaavi põhikool on tõstnud tempot, et eesti keeles õppimine läheks valutumalt

Külli Krall alustas keelekümblusõpetajana enam-vähem kohe, kui programm Ida-Virumaale jõudis − 2000. aastal. Viimased rohkem kui kümme aastat on ta õpetanud slaavi põhikoolis. Praegu on kogenud õpetajal kolmas klass; sügisest saab ta kõige pisemad koolijütsid.

Merike Puusepp töötab slaavi põhikoolis esimest aastat ja esimese klassiga. "Minu suureks toeks, jõuks ja eeskujuks on Külli, kes on mulle määratud mentoriks. Meie klassid on kõrvuti, meil on hästi hea omavaheline koostöö," kiidab ta.