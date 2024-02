Kemplus Jõhvi tulevase staatuse üle jätkub: ministeerium asus Toila poolele

Jõhvi linnapiirkonda sisenedes tervitab saabujat silt, mis teatab et saabutakse Jõhvi linna. See silt jääb siia ka edaspidi linnapiiri tähistama, kuid Jõhvi võimud tahavad, et ka kogu tulevase omavalitsusüksuse nimeks koos maapiirkondadega oleks linn.

Foto: unknown