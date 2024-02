Virumaa kolledž laieneb Jõhvi

Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht ütles, et Jõhvis on kavas hakata õpetama uut õppekava "Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus". Tema sõnul on see kolledži seniste tehniliste õppekavadega võrreldes natuke pehmem. "Osa noori on öelnud, et nad pelgavad meile õppima tulla, kuna meil on nii rasked, tehnilised ja spetsiifilised õppekavad. Aga see uus õppekava valmistab ette spetsialiste, keda meil veel ei ole. Nad hakkavad õppima seda, kuidas toota ressursisäästlikumalt ja vastata paremini kliimanõuetele. Nad õpivad tundma direktiive ja saavad neis valdkondades ettevõtete juhte nõustada," ütles ta, lisades, et ettevõtete seas tehtud uuring näitas, et just sellistest spetsialistidest tuntakse puudust.