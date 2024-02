Ka Sillamäe haridusasutustes alustati järelevalvet

Enne seda kirjutas Põhjarannik, et samasugune järelevalve viiakse läbi ka Narva linna haridusasutustes.

Ministeeriumiametniku sõnul vaadeldakse järelevalves direktori magistritasemel haridust tõendavaid dokumente, eesti keele oskust tõendavaid dokumente ning vajaduse korral ka tõendeid, mille alusel on pidaja juhtimiskompetentse hinnanud. Kontrollitakse, kas nendes dokumentides esitatu vastab õigusaktides sätestatud nõuetele.

Dubolazov tuletas meelde, et ministeerium on aastaid viinud läbi järelevalvet, et kontrollida, kas õppeasutused ning nende pidajad järgivad eestikeelsele õppele üleminekul õigusaktides sätestatud nõudeid.