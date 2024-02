Ida-Viru omavalitsused peavad nuputama, kuidas jagada kolme miljonit eurot

Riigikogu valimistel Ida-Virumaal kandideerinud poliitikud lubasid suure suuga suurendada seda osa, mis tuleks Ida-Virumaale tagasi siinsete ettevõtete makstavatest keskkonna- ja saastetasudest. Küsimusega tegelema asunud riigikogu keskkonnakomisjon sai aru, et kuna on eelarvedefitsiit ja reaalsuses on keskkonnaraha juba eelarves ära jagatud, siis pole võimalik summasid Ida-Viru kasuks ringi tõsta. Lahenduseks sai plaan tõsta tuha ja poolkoksi ladestamise saastetasusid esialgu plaanitust 35 sendi võrra tonni kohta rohkem. Nõnda riigieelarvesse kogutavast ligemale kolmest miljonist lisaeurost moodustub Ida-Viru keskkonnafond.

Keemiaettevõtted taotlevad keskkonnatasude tõstmise tühistamist

Ida-Virumaa põlevkivitööstusettevõtete huve esindav Eesti keemiatööstuse liit palub õiguskantseril kontrollida keskkonnatasude seaduse muutmise vastavust põhiseadusele ja esitada riigikohtule taotlus selle kehtetuks tunnistamiseks.

Liidu hinnangul välistati seaduse vastuvõtmisega usaldushääletuse teel parlamentaarne arutelu, eirati hea õigusloome reegleid, puudus mõjude hindamine. Liidu hinnangul on selle seaduse puhul tegu riigi omavoliga, mis on põhiseadusega keelatud.

Muu hulgas puudutab aasta alguses õiguskantslerile läkitatud pöördumine ka seda saastetasude tõusu, millest moodustati Ida-Viru keskkonnafond. Kirjas märgitakse, et viimasel hetkel lisasid koalitsioonisaadikud riigikogu keskkonnakomisjoni ettepanekul saastetasumääradele veel 35 senti tonni kohta eesmärgiga suunata see raha keskkonnaprogrammi kaudu Ida-Virumaale. Sellest said ettevõtted, keda see puudutab, teada meedia kaudu.

Kuigi õiguskantsler pidi seisukoha kujundama 3. veebruariks, kulub selleks rohkem aega.