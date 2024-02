VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Peaminister Kaja Kallas lõi tantsu koos rohkem kui tuhande Kohtla-Järve noorega

Peaminister Kaja Kallas ütles tervituskõnes, et tal on hea meel Eesti Vabariigi 106. aastapäeva eel olla just Kohtla-Järvel.

Kallas sõnas, et temalt küsitakse viimasel ajal tihti, kas me oleme kuidagi ohus. "Tahan rõhutada, et me ei ole ohus, kui me teeme praegu kõik õigesti. Me peamegi keskenduma sellele, et Venemaa seda sõda Ukrainas ei võida, siis ei ole tal põhjust ka kusagile edasi minna," ütles Kallas.

Peaminister lisas, et valitsuse soov on tagada kõigile noortele kvaliteetne haridus. "See on ka võrdsete võimaluste loomise küsimus," ütles ta. "Eesti keel on ilus, eesti kultuur on ilus, Eesti vabadus on ilus! Hoiame üksteist, hoiame oma armsat Eestimaad!"

Kohtla-Järve noortevolikogu esimees Artur Tšužas sõnas, et mujal Eestis ringi sõites ja sealsete noortega rääkides on ta kohanud inimesi, kes on küsinud: "Kas te Kohtla-Järvel üldse teate, millal Eesti iseseisvuspäev on, ja kas te seda üldse tähistate?"

Tšužas ütles, et vastust sisaldab see südantsoojendav pilt, mis tema ees täna avaneb, kus ligemale poolteist tuhat noort koos haridustöötajatega ja linnaelanikega tulid sõltumata oma rahvusest ja emakeelest siia, et avaldada oma armastust Eesti riigi vastu. "Just siin seisavad need noored, kes usuvad Eesti riiki!" ütles Tšužas.

Kohtla-Järve gümnaasiumi eestvedamisel tähistasid linna koolid ühise väliaktusega Eesti Vabariigi sünnipäeva viiendat aastat järjest. Enne aktust liikus peaminister Kaja Kallas koos väliaktusega osalejatega rongkäigus Virula väljakult slaavi põhikooli staadionile. Samas sai uudistada ka kaitseväe lahingutehnikat.