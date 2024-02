Eesti sünnipäev lõppes rikkaliku öösööminguga

Taavi Vogt on varemgi nii suvisel kui ta talvisel Peipsi toidu tänaval kalaroogi pakkunud, aga Pagaril tegi ta seda esimest korda. "Võtsime möödunud sügisest tõllakuuri oma kalaköögiks rendile," selgitas ta uut asukohta. "Meie kalatooted on üsna menukad ja mõtlesime, et täiustame valikut."