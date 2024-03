Uruhiired uuristasid Jõhvi staadioni muru sisse talvekorterid

Petrovits, kes on aastakümneid hooldanud staadione Rakveres, Paides ja mujal Eestis, tõdes, et sellist staadionikunsti näevad tema silmad esimest korda. Ta saatis pildid Eesti tuntud zooloogidele Aleksei Turovskile ja Andrei Miljutinile. Nemad kinnitasid, et sellise kunstiga on hakkama saanud uruhiired.

Professor Miljutini sõnul jätavad uruhiired sellised talvise tegevuse jäljed, mis tulevad päevavalgele lume sulamisel, tavaliselt niitudele ja karjamaadele. "Oletan, et pärast esimest mängu põgenevad ellujäänud loomakesed rahulikumat elupaika otsima," andis ta mõista, et hiirtest lahtisaamiseks ei ole Jõhvi staadioni töötajatel tarvis midagi erakorralist ette võtta.

Kuna hiirte auke on ohtralt ka staadioni kõrval olevas jalakäijate sillale viivas seljakus, peab Petrovits tõenäoliseks, et seal asubki uruhiirte püsiv pesitsuspaik. "Nad tulid sealt lume alt ilmselt talvituma staadioni muru sisse, kus nad leidsid endale sobivamad talvekorterid," sõnas Petrovits.

Kuna jooksuringilt on lumi sulanud, avati staadioni väravad jooksjatele juba selle nädala alguses. Erich Petrovitsi sõnul on jooksma oodatud kõik huvilised. Ta palub vaid hoiduda jooksmisest tartaankatte esimesel rajal ning mitte minna staadionimurule.

Kolmapäeva õhtul staadionil trenni teinud Eesti tänavune sisemeister 3000 meetri jooksus ja Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Šalkauskas ütles, et see on haruldane võimalus, et Eestis saab juba veebruaris staadionil joosta. "See annab kohe lisamotivatsiooni," sõnas ta.