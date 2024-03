Lahkus kauaaegne Jõhvi volikogu liige Kaia Kaldvee

"Ma ei talu seda, kui inimestele tehakse liiga. Leian, et poliitikas peaks ennekõike nägema inimest ja reformide käigus ei tohi inimesed kannatada," on ta öelnud ühes Põhjarannikule antud intervjuus.

Kaia Kaldveed ligi 30 aastat tundnud Jõhvi volikogu endine esimees Niina Neglason ütles, et Kaldvee keskendus puuetega inimeste, eelkõige noorte toetamisele ning see oli seotud eeskätt sellega, et puutus isiklikult enda peres oma lapse puhul selle teemaga kokku ja nägi probleeme, mis vajavad selles valdkonnas lahendamist. "Ta oli suure südamega inimene, ei keelanud kunagi kellelegi oma abi ja oskas olla õigel ajal õiges kohas, kui keegi vajas tuge," rääkis Neglason. Ta lisas, et Kaldveed eristas ka poliitikas oskus analüüsida olukordi ning näha sammu võrra ette, mida üks või teine otsus võib kaasa tuua.