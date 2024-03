Kohtla-Järvele ei sobi ministri ettepanek ehitada uus koolimaja slaavi põhikooli asemele

Kallas tegi mullu juunis Kohtla-Järve linnale ettepaneku võõrandada Pärna tänav 49 asuv kinnistu riigile, et ehitada sinna Järve kooli uus õppehoone. Et saaks alustada arhitektuurikonkurssi, ootas Kallas Kohtla-Järve linnalt eelmise aasta 15. oktoobriks vastust, mida pole aga senini tulnud. Selle asukoha üheks plussiks on riigigümnaasiumi naabrus, mis võimaldaks kahel koolil sünergiat tekitada: rakendada mõlemas koolis osaliselt samu õpetajaid ja teha koos üritusi.