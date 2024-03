Narva-Jõesuu võime Narva ühinemisplaanid ei ahvatle

Narva linnapea Jaan Toots on Jõhvi ja Toila valla kavandatavast ühinemisest indu saanud ning usub, et ka Narval ja Narva-Jõesuul oleks taas aeg ühinemist arutada. Kuurortlinna juht seevastu kinnitab, et nemad tulevad omaettegi suurepäraselt toime ning Narvaga ühinemine ei annaks neile midagi. Valitsus on ses küsimuses esialgu äraootaval seisukohal.

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik