Narva muuseumi nõukogu kehtestas töörahu

"Väga tähtis on Narva muuseumi töörahu ja edasine tulevik," sõnas muuseumi nõukogu esimees Krista Nelson. "See tähendab, et me ei tegelnud enam nende eriarvamustega ja ilmnenud probleemküsimustega, mis olid tõstatatud sotsiaalmeedias. Otsustasime, et need me jätame seljataha, liigume edasi ja vaatame tulevikku. Leppisime kokku, et edaspidi, kui mõnel nõukogu liikmel on küsimusi, kommentaare või arvamusi juhatuse liikme või muuseumi tegevuse kohta, esitab ta need kõigile nõukogu liikmetele ja juhatuse liikmele, mitte ei lähe meediasse," sõnas Nelson.