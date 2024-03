Reformierakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatuse esimees, Jõhvi vallavanem Maris Toomel ütles Põhjarannikule, et juhatuse liikmete seas eriarvamusi polnud. "Kõik said aru, mis meelsus tal on ja ettepanek Orlov erakonnast välja arvata on seotud tema viimasel ajal tehtud Eesti-vastaste väljaütlemistega," sõnas Toomel.