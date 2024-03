Idavirulasest legendaarne kapo asedirektor lahkub ametist

Aleksander Toots märkis kapo pressiteate vahendusel, et 15 aastat tööd Virumaal ning seejärel 16 aastat peadirektori asetäitjana on päris pikk aeg, mille jooksul oleme suutnud vastastele Eesti julgeoleku vastu tegutsemise teha piisavalt keeruliseks. „Nii pika aja jooksul on võimalik nende tulemusteni jõuda ainult koos tõhusa meeskonnana töötades,“ sõnas Toots. „Olen püüdnud anda endast parima Eesti riigi heaks.“