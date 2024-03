VIDEO ⟩ Eesti naiste hokikoondis sai maailmameistrivõistuste alagrupiturniiril teise koha

Amatööridest Eesti koondis sai praeguses koosseisus esmakordselt kokku mõned päevad enne turniiri, kui Kohtla-Järvel toimus lühike treeninglaager. Aasma ütles, et see turniir õpetas naiskonda paremini kokku mängima ja väljakut nägema. Selleks, et pääseda A gruppi ja olla seal konkurentsivõimeline, on Aasma sõnul on vaja kiiremaid jalgu ja täpsemat kätt.