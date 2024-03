Ida-Virumaa suurimale rahvaspordisündmusele saab soodushinnaga registreeruda kuni märtsi lõpuni

2023. aastal oli Narva linnajooksul ligemale 5000 osalejat, kes läbisid kas poolmaratoni või 5 km raja. Raja ääres on hulganisti meelelahutajaid ja kaasaelajaid. Stardi- ja finišipaigas on tavapäraselt ka mõne Eesti tippartisti kontsert.

Mati Lilliallik pälvis Narva linnajooksu korraldamise eest jaanuaris Ida-Virumaa kultuuripärli tiitli. Lilliallik ütles, et 15 aastat, mil ta on oma meeskonnaga MTÜst Spordiürituste Korraldamise Klubi Ida-Virumaal eri omavalitsustes erinevaid spordivõistlusi korraldanud, on olnud väga huvitav ja eriline aeg.

"Enamik, kes väljaspool Ida-Virumaad toimetavad, on eelarvamusega selle kandi suhtes. Mina võin selle kõhklemata kummutada. Siinsete inimeste ja partneritega nii omavalitsustes kui eraettevõtetes on olnud suurepärane koostöö. Julgen kinnitada, et Ida-Virumaal on suured asjad alles ees," sõnas ta.