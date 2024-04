1. APRILL ⟩ Kohtla-Järve Järve kooli uus asupaik on selgunud

Järve kooli direktor Tarmo Post on selle otsuse üle silmnähtavalt rõõmus: "Lõpuks ometi on selgus käes! Erinevaid variante kaaludes ei pane sageli tähelegi, et parim kõrgub otse silme ees! See hoone on põhikooli jaoks justkui loodud," ütles ta.