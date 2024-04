Gren uuendab ligemale 12 kilomeetrit Kohtla-Järve ja Jõhvi kaugküttetorusid

Gren Eesti äride juht Margo Külaots ütles, et Kohtla-Järve ja Jõhvi küttetaristu on suures osas rajatud ligi 50 aastat tagasi, mõnes kohas on torude vanus koguni 70 aastat. "Selge on see, et torustik nii pika aja jooksul vananeb ja amortiseerub, mis omakorda toob kaasa soojalekked ja energiakao ning hakkab lõpuks ka varustuskindlust mõjutama," rääkis ta. "Küttetorustikku uuendades saame lekkeid ja kadusid vähendada ning soojusenergia tarnekindlust suurendada."