VIDEO ⟩ Kohtla-Järvel arvavad nii koalitsioon kui opositsioon, et enamus volikogu häältest kuulub neile

Janek Pahka (paremal) luges volikogus ette umbusaldusavalduse volikogu esimehele Eduard Odinetsile (vasakul), keda ta süüdistas muu hulgas vaenuliku õhkkonna loomises volikogus. Odinetsi sõnul on see subjektiivne hinnang, millega opositsioon ründab tema isikut, sest muid argumente pole.

Kohtla-Järve volikogu opositsioon usub, et nad saavad linnajuhtide kukutamiseks vajalikud 13 häält kokku, samas on võimuliit veendunud, et umbusaldamiskatse kukub 19. aprillil läbi.