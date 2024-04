Arvo Allerist võib saada riigikogu aseesimees

Allerit on lubanud neljapäeval toimuvatel riigikogu juhtide valimistel Postimehe teatel toetada ka teine riigikogu opositsoonipartei Keskerakond. Keskerakonna fraktsiooni liige Andrei Korobeinik lausus, et nemad oma kandidaadiga välja ei tule, vaid toetavad EKRE kandidaati.

Samas on kolmas opositsioonierakond, Isamaa, lubanud välja tulla oma kandidaadiga, kelleks on Jüri Ratas, kes on ka praegu riigikogu aseesimees, kuid ta valiti sellesse rolli aga veel siis, kui ta kuulus Keskerakonda.