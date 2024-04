Võimuliidu saadikud ei lasknud Arvo Alleril saada riigikogu aseesimeheks

Hea poliitilise tava kohaselt on riigikogu teise aseesimehe koht kuulunud opositsiooni suurima erakonna esindajale.

Kuid juba enna hääletust andis Reformierakonna saadik Jürgen Ligi sotsiaalmeedias mõista, et Alleril, kui EKRE liikmel, ei lasta riigikogu aseesimeheks saada. "Koalitsioon ei tohiks sekkuda Riigikogu opositsiooni aseesimehe valimisse," kirjutas Ligi lisades, et on üks erand, mis seda reeglit kinnitab. "Erakond, kes eitab valimistulemusi ja nimetab Riigikogu ebaseaduslikuks, juhtigu mõnd mänguautot, mitte parlamendi istungeid."