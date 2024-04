Ministeerium vastas Narvale: Aleksandri kiriku põrand lubab seal palvetada küll

Ministeeriumi varade asekantsler Krista Aas vastas Tootsile, et konsulteeris Riigi Kinnisvara ASiga (RKAS) kiriku põranda küsimuses ning ettevõtte hinnangul ei ole ajaliselt võimalik põranda parendustöid võidupüha jumalateenistuseks valmis saada. "Samas on RKAS hinnanud kiriku põranda praeguse seisukorra piisavalt heaks, et see ei takista jumalateenistuse läbiviimist. Siseministeerium on küsinud seisukohta võidupüha jumalateenistuse läbiviimise kohta Eesti Evangeelselt Luteri Kirikult ning nende seisukoht on, et jumalateenistust on võimalik läbi viia ka põranda parendustöid tegemata," kirjutas Aas.