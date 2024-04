Narvas alustab peagi tööd Vanalinna lasteaed

Uus ja nüüdisaegne lasteaiahoone rajati aadressile Hariduse tn 10 ning sinna kolivad Punamütsikese lasteaia rühmad. Punamütsikese lasteaed on ehitatud 1963. aastal ning piirilinna lasteaedadest praegu kõige kehvemas seisukorras. Kuna uus hoone kerkis Vanalinna põhikooli naabrusesse, sai see juba mullu sügisel, mil ehitus veel lõppjärgus oli, ka uue nime − Vanalinna lasteaed. Uus hoone mahutab ära kuus lasteaiarühma − neli tavalist ja kaks sõimerühma − ning kuni 128 last.