Jõhvi Sinilillejooksul andsid veteranidele au ligemale 150 jooksjat

Sinilillejooksu korraldajad Laura Rogenbaum ja Urmas Rajaver ütlesid, et arvestasid Jõhvis umbes saja osalejaga, aga üllatuslikult oli startijaid ligemale poole enam. Rajaveri sõnul saab Jõhvist tõenäoliselt Sinilillejooksude iga-aastane toimumispaik. Sel aastal on Sinilillejooks peale Jõhvi toimunud juba Tallinnas ja järgmistel nädalavahetustel leiab see aset ka Pärnus ja Tartus.