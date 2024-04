10eurone nõue Narva-Jõesuu vastu tõi kaasa pöörase kohtukarusselli

Inimene, keda selles kohtuasjas märgitakse initsiaalidega I.S., pöördus tänavu jaanuaris halduskohtusse, et see mõistaks Narva-Jõesuu linnavalitsuselt välja 10 eurot ja 21 senti. Kaebuse kohaselt esitas I. S. 16. aprillil 2020 Narva-Jõesuu linnavalitsusele väärteoteate, kuid linnavalitsus ei vastanud tema päringutele väärteoteate lahendamise kohta ja rikkus sellega väärteomenetluse seadustikku. Selle paragrahv 59 ütleb, et kui väärteo toimepanemise kohta on esitatud väärteoteade, on kohtuväline menetleja kohustatud väärteoteate kättesaamisest arvates 15 päeva jooksul alustama väärteomenetlust või otsustama väärteomenetluse alustamata jätmise ning teatama väärteomenetluse alustamata jätmisest väärteoteate esitajale. Ent kaebaja sõnul linnavalitsus teda otsusest ei teavitanud.