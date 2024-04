Abikaasa surmas süüdi jäänud naine läheb vanglasse ja saadetakse seejärel Venemaale

Viru maakohus ja Tartu ringkonnakohus olid naise süüdi tunnistanud ning määranud talle 10 aasta ja nelja kuu pikkuse vangistuse. Asja võttis arutada ka riigikohus, kes leidis, et keskne küsimus on siin, kas Oksana vastutab mehe surma eest, kui too ise ennast kahjustas, keeldudes arsti poole pöördumast.