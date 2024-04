Ida-Virumaal lisandub riigimetsa 2,2 miljonit puud

Kuna istutada tuleb suhteliselt lühikese aja jooksul ning enamjaolt käsitsi, on kevadel sellega ametis üle 1500 inimese üle Eesti. Oma panuse annavad ka kuus istutusmasinat, mis tegutsevad peamiselt märgades ja keerulise pinnasega kohtades, kus käsitsitööd on raskendatud.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät ütles, et puud pannakse kasvama kokku 9300 hektaril, lisaks jäetakse 15-20% raiesmikest looduse kujundada neis paigus, kus on soodsad tingimused, et ala sobilike puuliikidega ise uueneks.

Kõik riigimetsa jõudvad taimed on pärit RMK enda kaheksast taimlast. Taimed omakorda on kasvatatud kõige kvaliteetsemast seemnest, mis on kogutud parimate omadustega puudelt. RMK hoida on Eesti riiklik seemnevaru ning valdavalt uuendatakse Eestis metsa RMK varutud ja sertifitseeritud seemnest kasvatatud puudega.