Kohtla-Järve aasta ema on kolme poja ema Oksana Drozdova

Kohtla-Järve linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Jelena Mutoneni sõnul oli konkurss aktiivne ning esitati neli kandidaati. "Kõik nad väärivad aasta ema aunimetust. Laste arv ei olegi seejuures põhikriteerium, tähtsad on ka paljud muud omadused. Sellest, et Oksana Drozdova on õrn ja hoolitsev ema, kirjutas meile üksikasjalikult ja veenvalt tema sugulane Natalja Kuznetsova. Pärast kõigi ettepanekute läbiarutamist valiski komisjon häälteenamusega aasta emaks just tema."

Natalja Kuznetsova rääkis, et aasta ema konkursist lugenud, mõtles ta kohe Oksanale. Tingimuste kohaselt on vaja konkursil osalemiseks kandidaadi nõusolekut ning Natalja sõnul pidi ta Oksanat algul veenma, sest too on tagasihoidlik inimene ja usub, et mingeid erilisi saavutusi tal pole.