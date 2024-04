Ministeerium surub Järve kooli uut maja riigigümnaasiumi kõrvale

Kooli asupaiga üle on läbirääkimised käinud juba poolteist aastat ja linnavolikogu pidi otsuse tegema märtsi lõpus erakorralisel istungil, kuid see küsimus võeti päevakorrast maha, kuna selle kohta tuli palju kriitikat koolide hoolekogudelt ja võimuliidu saadikutelt, kes pole nõus sellega, et uus maja rajatakse praegusele slaavi põhikooli kinnistule Pärna tänaval. Alternatiivsete kohtadena on pakutud kinnistut Järve kooli praeguses asupaigas Katse tänaval ja vanalinnas, kus asub endise vene gümnaasiumi hoone.

Haridusministeeriumi pakutavad kaks valikut Pärna tänava kinnistul

1. Uus koolihoone ehitatakse olemasoleva koolihoone kõrvale ja uus spordihoone ehitatakse pärast olemasoleva koolihoone (osalist) lammutamist. Arvestades, et slaavi kooli klassiruumidega õppehoone osa asub uue koolihoone ehitusalast kaugemal, ei ole linnaruumilises keskkonnas ehitustegevuse mõistlikul korraldamisel õppetöö häiring nii suur, kui on kardetud hoolekogu pöördumises. Ehitusõiguse täpsustamiseks võib teha avaliku projekteerimistingimuste menetluse.

2. Uus koolihoone ehitatakse olemasoleva õppehoone asemele. Sel juhul on võimalik spordihoone ehitada õppehoonega samas ajakavas. Ka selle lahenduse puhul on võimalik teha projekteerimistingimuste avalik menetlus ehitusala piiride täpsustamiseks. Arvestades, et ehitustegevus saab alata kõige varem 2026. aastal pärast õppeperioodi lõppu, tuleb leida lahendus ehitusaegseks asenduspinnaks ning kokku leppida koolide ümberkorraldamises pärast Järve kooli uue õppehoone valmimist. Ühiselt saame võtta eesmärgiks nüüdisaegse õppekeskkonna kasutamise võimaluse loomise kõigile linnaosa õpilastele pärast Järve kooli uue õppehoone valmimist, mahutades kõik õpilased Kesklinna ja Järve kooli õppehoonetesse. Takistuseks ei tohiks saada asjaolu, et üks nüüdisaegne koolihoone on munitsipaalkooli ja teine nüüdisaegne koolihoone riigikooli kasutuses.

Ministeerium kavandab Järve koolile nii spordiruume kui õppetööks vajalikku spordiväljakut.