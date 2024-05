Taat loovutas kelmidele üle 18 000 euro

Petuskeem algas sellest, et mehele helistas WhatsAppi kaudu Telia sideoperaatorina esinenud kelm, kes väitis, et mehe sideteenuste leping on lõppemas. Selle pikendamiseks saadeti mehele leping. Lisaks tuli mehe telefonile teavitus, kuhu ta sisestas oma PIN-koodid.