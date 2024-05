Euroopa Parlamenti pürgijad lubavad rohepöörde õigele rajale suunata

Kohtla-Järve debatil osalenud Euroopa Parlamenti kandideerijad olid üsna üksmeelsed, et praegu Euroopa Liidu veetav rohepööre on õigelt rajalt eksinud ja see tuleks sinna tagasi juhatada. Tulenevalt erakonnast erines eelkõige selle mõtte väljendamise reljeefsus.