Ida-Virumaal ei tohi enam silku püüda

Tänaseks on räimepüügil Eestis kehtestatud maakondade ühiskvoot välja püütud. Ida-Virumaa kvoot oli kõige suurem − 130 tonni, samal ajal kui ülejäänud räimepüügimaakondade kvoot kokku on 160 tonni. Laupäevast on seetõttu Ida-Virumaal räimepüük lõppenud.