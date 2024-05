Uikala prügila kustutustööd võivad kesta veel mitmeid päevi

Prügilas põleb suurem ladestusala ja põlengala suuruseks on hinnanud päästjad ligi 4,2 ha, mäe kõrgus on kuni 30 meetrit. Kõrval põleb ka väiksem 200 ruutmeetri suurune mägi. Kustutustöödele kaasatakse ka täna lennu- ja merepäästekeskuse helikopter.

Kustutustööd toimuvad viies töölõigus. Veevedu toimub kahest ojast ligi 2 ja 5 kilomeetri kauguselt ning vett veavad kohale 4 paakautot, töötab kaks pumbajaama. Tule levikule on piir pandud ja levik metsa on ära hoitud. Suuremad leegid on ära kustutud, põlengualal on palju suitsu. Kustutustööd võivad kesta veel vähemalt kolm päeva.