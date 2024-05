Narva volikogu valmistub abilinnapea Messurme Pissarevat umbusaldama

Vähem kui sada päeva 3500eurose palgaga Narva abilinnapea ametis olnud Messurme Pissareva ütles Põhjarannikule, et on kavandatavast umbusaldamisest kuulnud. "Kui avaldavad, siis avaldavad," vastas ta ajakirjaniku küsimusele näilise rahuga, kinnitades, et tunneb end oma praeguses ametis hästi.

"Poliitametis on umbusaldamine normaalne asi. See ei tähenda, et sa töötad halvasti, vaid see on poliitiline instrument, nii et mina suhtun sellesse täiesti rahulikult. Peamine, et teeksin oma tööd hästi, tunneksin oma tööd. Ma suhtun austusega kõikidesse, isegi neisse, kes mulle umbusaldust avaldavad, sest see ei ole mingi isiksuste konflikt, vaid tööprotsess," kommenteeris Pissareva.