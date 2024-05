Kohtla-Järve linnavõimud palusid Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilastelt ja õpetajatelt vabandust

Kohtla-Järve linnavalitsus teatas ühismeedias, et filmivõtted jäid ära ennekõike linnavalitsuse sisekommunikatsiooni puudujääkide ja lühikese etteteatamisaja tõttu. "Linnavalitsuse esindajad vabandasid õpilaste ja õpetajate ees ning pakuti koostööks uut aega, et filmivõtted siiski teoks teha. Linnavalitsus väljendas oma soovi jätkata tulevikus koostööd Kohtla-Järve gümnaasiumi kooliperega, et pakkuda õpilastele erinevaid võimalusi enesearenguks ja õppetöö mitmekesistamiseks," edastas linnavalitsus.